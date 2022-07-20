Türkiye Belediyeler Birliği, Keban Belediyesine ekskavatör hibe etti - Son Dakika
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Türkiye Belediyeler Birliği, Keban Belediyesine ekskavatör hibe etti

20.07.2022 13:38
Türkiye Belediyeler Birliği, Keban Belediyesine ekskavatör hibe etti

Türkiye Belediyeler Birliği, Keban Belediyesine ekskavatör hibe etti.

Türkiye Belediyeler Birliği, Keban Belediyesine ekskavatör hibe etti.

Keban Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen hidrolik ekskavatörü teslim aldı.

Belediye Başkanı Fethiye Atlı, aracı teslim aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e ilçem adına teşekkür ediyorum. Rabbimiz, bu davada Cumhurbaşkanımızın yanında dik durup yol arkadaşlığı yapmayı hep nasip etsin." dedi.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye Atlı, Fatma Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliği, Keban Belediyesine ekskavatör hibe etti - Son Dakika

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