Belediye Başkanı Fethiye Atlı , aracı teslim aldıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'a ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin 'e ilçem adına teşekkür ediyorum. Rabbimiz, bu davada Cumhurbaşkanımızın yanında dik durup yol arkadaşlığı yapmayı hep nasip etsin." dedi.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fethiye Atlı, Fatma Şahin, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye Belediyeler Birliği, Keban Belediyesine ekskavatör hibe etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.