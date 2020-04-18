Türkiye Belediyeler Birliğinden

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), internet üzerinden "COVID-19 Salgını Sonrası Şehirlerde Sosyal Riskler ve Fırsatlar" konulu konferans düzenleyecek.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, konferans, 21 Nisan Salı günü saat 09.00'da internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Konferansta, koronavirüs sonrası şehirlerin karşılaşacağı zorluklar, salgının ruhsal etkileri ve koruyucu önlemler ile uzaktan eğitim sistemi gibi konular ele alınacak.

Konuyla ilgili çok sayıda önemli ismi buluşturacak konferans, farklı başlıklarda 7 oturum şeklinde düzenlenecek.

Toplantının açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TBB Başkanı Fatma Şahin, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ile TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Dr. Şenel Yediyıldız yapacak.

Oturumlara, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Sinan Canan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve gazeteciler Meliha Okur ile Balçiçek İlter katılacak.

Oturumlarda, koronavirüs ile sağlık sektörü, yeni dünya düzeni, ruh sağlığı, aile, kent yönetimi, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve uzaktan eğitim konuları arasındaki ilişkiler ve gelişmeler tartışılacak.

Toplantı, TBB'ye ait tüm sosyal medya hesapları ve Belediye Akademisinden canlı yayınlanacak. İsteyenler, Belediye Akademisi sayfasına girip, adını ve soyadını yazarak toplantıyı izleyebilecek.

Toplantıda katılımcı olarak yer almak isteyenler ise TBB'nin web sayfasındaki internet bağlantısı üzerinden başvurularını yapabilecek.