Son Dakika Haberleri: Türkiye Belediyeler Birliğinden Hayrabolu Belediyesine hibe çöp kamyonu
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Türkiye Belediyeler Birliğinden Hayrabolu Belediyesine hibe çöp kamyonu

1 saat önce

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinden Hayrabolu Belediyesine hibe çöp kamyonu, System.String[]
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediyesine çöp kamyonu hibe edildi.

Türkiye Belediyeler Birliğinin hibesi olarak verilen çöp kamyonu, Hayrabolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü hizmetinde kullanılacak. Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, belediyeye sıfır hidrolik sıkıştırmalı çöp kamyonu kazandırdıklarını belirterek, "Daha temiz bir Hayrabolu, daha temiz bir çevre için böyle araçlara ihtiyacımız var. Bu aracın ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - TEKİRDAĞ
Hayrabolu, Tekirdağ, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:07 Kaynak: İHA
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