Türkiye Belediyeler Birliğinden Kocasinan Belediyesine ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Belediyeler Birliğinden Kocasinan Belediyesine ödül - Son Dakika

Türkiye Belediyeler Birliğinden Kocasinan Belediyesine ödül

6 saat önce

Kocasinan Belediyesinin "Akıllı Park Sistemi Projesi", Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında" ödüle layık görüldü.

Türkiye Belediyeler Birliğinden Kocasinan Belediyesine ödül, System.String[]

Kocasinan Belediyesinin "Akıllı Park Sistemi Projesi", Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında" ödüle layık görüldü.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biri olduklarına ve hizmetlerinin dijitalleşmiş bir yönetim sistemine entegre edildiğini ifade etti.

Kocasinan Belediyesinin 5 yıldır yaptığı yatırımlarla belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Akıllı şehirlerle ilgili Belediyeler Birliği yarışma düzenledi ve Akıllı Park Sistemi projemiz yarışmada ödüle layık görüldü. Kocasinan Belediyesinin akıllı park, akıllı güvenlik ve akıllı sulamayı içine alan Akıllı Park Sistemi Projesi, çevreci bir yönetim sistemini kapsamaktadır. Belediye olarak 5 yıldır ciddi manada teknoloji tabanlı yatırım yapıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Yakın zamanda hem insan hem kaynak hem de gayrimenkul yönetimle ilgili altyapı çalışmamızı hayata geçireceğiz. Bu projemizde ise otomatik sulama sistemini daha verimli hale getireceğiz. Meteorolojik verilere, toprak ve bitki yapısına göre sistem sulama ihtiyacının olup olmadığını yönetecek. Böylelikle havanın durumuna göre hem su israfını önlemiş olacağız hem de ekonomik olarak tasarruf etmiş olacağız."

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız
Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı ABD'li Senatörler Lindsay Graham ve Marco Rubio, İdlib konusunda Türkiye'ye destek verilmesi çağrısı yaptı NATO'dan AB'ye mülteci çağrısı: Türkiye ile işbirliğinin yolunu arayın

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:26:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Belediyeler Birliğinden Kocasinan Belediyesine ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]