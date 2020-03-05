Türkiye Belediyeler Birliğinden Kocasinan Belediyesine ödül - Son Dakika

Kocasinan Belediyesinin "Akıllı Park Sistemi Projesi", Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından "Akıllı Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışmasında" ödüle layık görüldü.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biri olduklarına ve hizmetlerinin dijitalleşmiş bir yönetim sistemine entegre edildiğini ifade etti.

Kocasinan Belediyesinin 5 yıldır yaptığı yatırımlarla belediye hizmetlerinin akıllı sistemlere entegre edildiğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Akıllı şehirlerle ilgili Belediyeler Birliği yarışma düzenledi ve Akıllı Park Sistemi projemiz yarışmada ödüle layık görüldü. Kocasinan Belediyesinin akıllı park, akıllı güvenlik ve akıllı sulamayı içine alan Akıllı Park Sistemi Projesi, çevreci bir yönetim sistemini kapsamaktadır. Belediye olarak 5 yıldır ciddi manada teknoloji tabanlı yatırım yapıyoruz. Şu anda Türkiye genelinde teknolojiyi en iyi kullanan belediyelerden biriyiz. Tamamen dijitalleşmiş bir yönetim sistemimiz var. Yakın zamanda hem insan hem kaynak hem de gayrimenkul yönetimle ilgili altyapı çalışmamızı hayata geçireceğiz. Bu projemizde ise otomatik sulama sistemini daha verimli hale getireceğiz. Meteorolojik verilere, toprak ve bitki yapısına göre sistem sulama ihtiyacının olup olmadığını yönetecek. Böylelikle havanın durumuna göre hem su israfını önlemiş olacağız hem de ekonomik olarak tasarruf etmiş olacağız."