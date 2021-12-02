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TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI - Son Dakika

TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI

02.12.2021 10:39
TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI

TÜRKİYE Berberler ve Kuaförler Milli Takımı'nda yeralan usta kuaförler, Erzurum'da düzenlenen dayanışma gecesinde meslektaşlarına hem kısa bir eğitim verdi hem de şov yaptı.

TÜRKİYE Berberler ve Kuaförler Milli Takımı'nda yeralan usta kuaförler, Erzurum'da düzenlenen dayanışma gecesinde meslektaşlarına hem kısa bir eğitim verdi hem de şov yaptı.

Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası, odaya kayıtlı üyeleri için dayanışma gecesi düzenledi. Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, Erzurum Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Rasim Fırat'ın yanısıra Erzurum'da faaliyetini sürdüren berber, kuaför ve güzellik uzmanlarının katıldığı gecece bar ekibinin gösterisiyle başladı. Gecede, meslektaşlarına birlik beraberlik mesajları veren Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, dayanışma gecelerinin diğer kentlerde de düzenleneceğini söyledi. Erzurum Berberler ve Kuaförler Odası Başkan vekili Turan Bozcu, bugeceyi meslektaşları için birlik beraberlik ve dayanışma amacıyla düzenlediklerini söyledi.

MİLLİ USTALARDAN HEM EĞİTİM HEM ŞOV

Konuşmalardan sonra Türkiye Berlerber ve Kuaförler Milli Takımı'nın ustaları sahnede katılımcılara hem eğitim hem de görsel şov yaptı. Topuzda Yurdaçam Salman, kumaş katlama türbanda Şükran Arslan, erkek kesim saç tekniklerinde Kemal Sülük, bayan kesim ve renklendirmede Bora Öner, saç renklendirmede Mesut Yörük hem gösteri yaptı hem de davetlileri bilgilendirdi. Geceye katılan kuaförler, milli kuaförlerin şovunu cep telefonlarıyla görüntüledi.

TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI
TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI
TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI
TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI

Erzurum, Türkiye, Bayram, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE BERBERLER VE KUAFÖRLER MİLLİ TAKIMI'NIN HEM EĞİTİM VERDİ HEM ŞOV YAPTI - Son Dakika
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