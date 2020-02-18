Türkiye beşincisi Lüleburgaz'dan - Son Dakika
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Türkiye beşincisi Lüleburgaz'dan

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan briç sporcusu Serhat Paksoy'un da yer aldığı briç takımı, 192 takım arasından Türkiye beşincisi oldu.

Türkiye beşincisi Lüleburgaz'dan, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşayan briç sporcusu Serhat Paksoy'un da yer aldığı briç takımı, 192 takım arasından Türkiye beşincisi oldu.


Türkiye Briç Federasyonu tarafından 8-15 Şubat 2020 tarihlerinde İzmir Kültürpark'ta Ali Ulvi Yentür Kış Açık Takımlar Şampiyonası düzenlendi. Çeşitli illerden 192 takımın yarıştığı şampiyonada Lüleburgaz'dan Serhat Paksoy'un da yer aldığı Ataköy/ İstanbul takımı, turnuvayı 700 puanla tamamlayarak Türkiye beşincisi oldu.


Turnuvada Türkiye 5. olan Ataköy takımında Yusuf Salman, Yalçın Salman, Ali Bahadır, Kenan Erdoğan, Ender Aksüyek ve Serhat Paksoy yer aldı. - KIRKLARELİ

Kültürpark, Kırklareli, Lüleburgaz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:56 Kaynak: İHA
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