Son Dakika Haberleri: Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası Başladı

Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası Başladı

1 saat önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası Başladı, System.String[]


ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Türkiye Bilardo Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'nun Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde düzenlediği 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası ve Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası'na 1756 sporcu katıldı. 3 Bant Türkiye Kupası'nda 1466, Pool Bilardo Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışıyor.

Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak. 3 Bant Türkiye Şampiyonası veteranlar kategorisi 1 Mart'ta, kadınlar, gençler ve artistik kategorileri ise 2 Mart'ta başlayacak. 3 Bant Bilardo Türkiye Kupası ile 3 Bant Türkiye Şampiyonası kadınlar, gençler, veteranlar kategorileri 4 Mart'ta, artistik kategorisi 3 Mart'ta ve Pool Türkiye Şampiyonası ise 24 Şubat'ta final müsabakasıyla sona erecek.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 06:00 Kaynak: DHA

Manavgat, Antalya, Türkiye, Spor
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