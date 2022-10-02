TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'ı ziyaret etti

02.10.2022 14:34
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'ı ziyaret etti

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı ziyaret ettiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektörlük Ofisinde gerçekleşen ziyarette TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'ın Rektör Prof. Dr. Özcan'a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar dilediği belirtildi.

Açıklamada, Rektör Prof. Dr. Özcan'ın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal'a teşekkür ettiği ifade edildi.

Ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir ve Genel Sekreter Cengiz Kaçal'ın da hazır bulunduğu kaydedildi.

YORUMLAR
500
DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı Bilecik'te yapıldı DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyeleri uygulama sınavı Bilecik'te yapıldı Türkiye'de Atatürk Üniversitesinde yürütülen 'Doğadan Sofraya Bilim Projesi' tanıtıldı Türkiye'de Atatürk Üniversitesinde yürütülen 'Doğadan Sofraya Bilim Projesi' tanıtıldı
Kaynak: AA

Hasan Mandal, Araştırma, Türkiye, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:29 Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, tek hareketiyle Beşiktaş tribünlerini çıldırttı
21:03 Mansur Yavaş, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini tribünden izledi! Taraftar yoğun ilgi gösterdi
20:52 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden genç, kıyamet için tarih verdi!
20:45 Beşiktaş büyük derbide sık sık ofsayta düşünce duruma sinirlenen taraftar yan hakeme puro attı
20:33 Beşiktaş taraftarından Arda Güler'e yoğun ilgi! Vodafone Park'ta tek tek fotoğraf çekildiler
20:26 Metro tartışması gerilimi tırmanıyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İmamoğlu'nun bütçe çıkışını yalanladı
19:52 Ankara'da feci olay! 2 kişi, istek şarkılarını bilmeyen müzisyeni öldürdü
19:51 Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık
19:23 Jorge Jesus, Beşiktaş derbisi öncesi açıklamalar yaptı: Fikirlerimiz aynı
19:13 Konyaspor, Muhammet Demir'in kafa golüyle Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2022 21:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement