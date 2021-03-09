Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Aktepe: "Türkiye'nin değişmesi ve dönüşmesi için önemli çaba içindeyiz" - Son Dakika

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Aktepe: "Türkiye'nin değişmesi ve dönüşmesi için önemli çaba içindeyiz"

09.03.2021 15:03
Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Aktepe:

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, çıkış noktalarının "teknoloji üreten Türkiye" anlayışı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin değişmesi ve dönüşmesi için önemli çaba içindeyiz.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, çıkış noktalarının "teknoloji üreten Türkiye" anlayışı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin değişmesi ve dönüşmesi için önemli çaba içindeyiz." dedi.

Aktepe, TBD'nin 50'nci yılı dolayısıyla sanal ortamda düzenlenecek "Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması"na ilişkin gerçekleştirilen basın toplantısında, Derneğin, 1971'de ortaya konan "bilişim teknolojilerini kalkınmada kullanma" vizyonuyla kurulduğunu ifade etti.

Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Aktepe, "Teknoloji üreten Türkiye bizim çıkış noktamız. Bugün Türkiye'nin değişmesi ve dönüşmesi için önemli çaba içindeyiz." diye konuştu.

Aktepe, söz konusu değişim ve dönüşüm için diğer sivil toplum örgütleri ve üniversitelerle iş birliğinin önemine işaret etti.

TBD ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenecek "Ulusal Sanal Gerçeklik Proje Yarışması"na da değinen Aktepe, yarışmanın nitelikli insan gücü oluşmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Öğrenciler yarışmaya ücretsiz katılabilecekler

Yarışmayla gençlerin VR (sanal gerçeklik) teknolojilerinde katma değeri yüksek ürünler geliştirmelerine ve bu kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacağını anlatan Aktepe, "Yarışma, bu alana ilişkin bilgi birikimini zenginleştirme, teknoloji farkındalığını artırma, eğitim ve yaygınlaştırma faaliyetlerini gerçekleştirme görevini üstlenme amacını taşıyor. Yarışmanın öne çıkan vurguları ise girişimcilik, yeni teknolojiler ve üretken uygulamalar olacaktır." dedi.

Aktepe, öğrencilerin ücretsiz katılabileceği serbest, açık, şartlı ve 2 aşamalı olarak düzenlenecek yarışmaya 1-30 Nisan arasında başvuru yapacak adayların ön elemeye tabi tutulacaklarını bildirdi.

Aktepe, nihai yarışmada ise yarışmacıların, projelerini belirtilen tarihte video olarak, daha sonra da çevrim içi katılacakları salon ortamında uzaktan sunacaklarını sözlerine ekledi.

Sanal Gerçeklik, Bilişim, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Aktepe: 'Türkiye'nin değişmesi ve dönüşmesi için önemli çaba içindeyiz' - Son Dakika Ekonomi


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