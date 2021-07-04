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Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika

Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür

04.07.2021 17:34
Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Türkiye Bilişim Derneği Eskişehir Şube Başkanı Barış Günaydın ile bir araya geldi.

Barış Günaydın, ziyaretinde 1971 yılında kurulan ve 50. yılını kutlayan Türkiye Bilişim Derneği'nin faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Günaydın, "Tüm etkinliklerimizde yanımızda olan Ahmet Ataç başkanımıza 50. yıl anısına teşekkürlerimizi iletmek istedik. Yapacağımız projeler hakkında da bilgiler verdik" diyerek teşekkür plaketi takdim etti.

Ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade eden Başkan Ataç da Günaydın'a çalışmalarında başarılar temenni etti. Buluşma, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Tbd, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye Bilişim Derneği'nden Başkan Ataç'a teşekkür - Son Dakika


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