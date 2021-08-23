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Türkiye Bilişim Dernegi'nden Eskişehir OSB'ne ziyaret - Son Dakika

Türkiye Bilişim Dernegi'nden Eskişehir OSB'ne ziyaret

23.08.2021 15:19
Türkiye Bilişim Dernegi'nden Eskişehir OSB'ne ziyaret, System.String[]

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 2. Başkanı M. Ali Yazıcı, Eskişehir Şube Başkanı Av. Dr. Barış Günaydın ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarette Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, TBD Eskişehir Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Dr. Ahmet H. Alagüney ve Gamze Mağden yer aldı.

Ziyarete ilişkin konuşan TBD 2. Başkanı M. Ali Yazıcı, 1971 yılında kurulan ve bu yıl 50. yılını kutlayan Türkiye Bilişim Derneği'nin faaliyetleri hakkında Başkan Küpeli'ye bilgiler aktardı. Yazıcı, Türkiye Bilişim Derneğinin 7 şubesi, 13 il temsilciği ve 12 bin üyesi ile bilişim kültürünü yaymaya çalışan bir sivil toplum örgütü olduğunu ifade etti. Yazıcı son olarak nitelikli bilişim istihdamına yönelik çalışmalardan bahsederek, Eskişehir OSB ve ATAP A.Ş. ile birlikte bölgede bulunan bilişim firmaları ve Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yönelik olarak çalışmalar yapabileceklerini belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir OSB olarak ileri teknolojiye çok önem verdiklerini, Eskişehir sanayinin teknoloji ve inovasyona dayalı üretim oranını daha da arttırmak adına da önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Küpeli STK'lar ve kurumlar arası işbirliklerini çok önemsediklerini ATAP A.Ş. bünyesinde bulunan firmalar yanı sıra Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik olarak eğitim ortaklığı yapabileceklerini belirtti. Küpeli bunun için ortak bir çalışma gurubu belirlenmesi için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi. Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise göreve gelmeleriyle birlikte ATAP'ın bir çok alanda yeni çalışmalar ve yatırımlara başladığını aktararak, önümüzdeki dönemde Türkiye Bilişim Derneği ile önemli çalışmalar ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda 2. başkan M. Ali Yazıcı, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç'a TBD'nin kuruluşunun 50. yılı dolayısıyla plaket takdim etti.

Türkiye Bilişim Dernegi'nden Eskişehir OSB'ne ziyaret

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye Bilişim Dernegi'nden Eskişehir OSB'ne ziyaret - Son Dakika


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