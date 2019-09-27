Türkiye Binicilik Şampiyonası ve Özel Unvan Kupaları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve Genel Kurmay Başkanlığı kupalarının da koşulacağı şampiyonada biniciler Sencer Can, Sencer Horasan , Kaan Kızılkaplan, Oğuz Dalmış, Orhan Koşar, Uğur Yılmaz , Hasan Şentürk , Özge İçkale, Ömer Çetin, Hulki Karagülle ve Taha Yedikardeş performanslarını sergileyecek.

Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Başkent Binicilik Kulübündeki organizasyonda 16 kulüpten 140 at parkura çıkacak.

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