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Türkiye Bir Başpehlivanını Daha Kaybetti

2 saat önce

Ordu'da, 1973 yılında Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde altın madalyayı alarak, 612'nci başpehlivanlık unvanını kazanan ve bir süredir tedavi gören efsane güreşçi Davut Yılmaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.

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Ordu'da, 1973 yılında Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde altın madalyayı alarak, 612'nci başpehlivanlık unvanını kazanan ve bir süredir tedavi gören efsane güreşçi Davut Yılmaz, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Ordu'nun Kumru ilçesi Kazası Karağaç köyünde doğan, mahalli ve bölgesel güreşlerden sonra 1966 yılında büyük orta, 1969 yılında da başaltı güreşleri birincisi olan Başpehlivan Davut Yılmaz, Cumhuriyetin 50. yılı şenliklerinde de 1973 yılında Kırkpınar'da 612'nci başpehlivanlığı unvanını, dört pehlivanı çetin güreşlerden sonra pes ettirerek almıştı. Güreşlerde, 'Ordulu Davut Yılmaz' olarak tanınan ve adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran tarihi Kırkpınar güreşçilerinden başpehlivan Davut Yılmaz, bir süredir, nefes darlığı, kalp yetmezliği ve vücudunda enfeksiyon bulunan Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Yılmaz'ın vefatı, güreş ve bütün spor camiasını derinden üzdü.

Yılmaz'ın cenazesi, 31 Ocak Perşembe günü öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilecek.

Davut Yılmaz'ın hayatı

Mahalli ve bölgesel güreşlerden sonra 1966 yılında büyük orta, 1970 yılında da başaltı güreşleri birincisi olan Davut Yılmaz, Cumhuriyetin 50'nci yılı şenliklerinde 1973 yılında Edirne Kırkpınar'da inanılmaz bir performans sergilemişti. 1 metre 69 santimetre uzunluğunda ve 88 kilogram ağırlığındaki Ordulu pehlivan, tüm rakiplerini çetin güreşlerden sonra pes ettirerek altın kemeri almıştı. Belinden sakatlanan ve ameliyat olan Davut Yılmaz, daha sonraki yıllarda Kırkpınar güreşlerine katılamamıştı. Güreş hayatını fiili olarak bitirdikten sonra hakemlik yapan Yılmaz, Kırkpınar'da kule baş hakemliği de yaptı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Türkiye, Ordu, Davut Yılmaz, Kırkpınar, Spor
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