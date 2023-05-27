Türkiye bir kez daha sandık başına gidiyor! Oy kullanmadan önce bunlara dikkat edin

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turu için saatler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için seçmen bir kez daha sandık başına gidecek.

AYNI OKULDA OY KULLANILACAK

14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek. Seçmene kolaylık olması ve katılımı yüksek olması için seçmen bilgi kağıtları yeniden gönderilecek. Seçmen bilgi kağıdı kaybedilmişse, sandık numarasını e-Devlet üzerinden öğrenmek mümkün. Seçmenin T.C. Kimlik Numarası bulunan, fotoğraflı resmi belgeyi yanında bulundurması yine zorunlu olacak.

PUSULADAKİ SIRALAMA DA DEĞİŞMEYECEK

İkinci turda kullanılacak oy pusulasında sıralama değişmeyecek. Pusulada Recep Tayyip Erdoğan birinci, Kemal Kılıçdaroğlu ikinci sırada yer alacak. 2. tur cumhurbaşkanı seçiminde sandık görevlileri de değişmeyecek.

Oy verme günü dikkat edilmesi gereken önemli noktalar:

