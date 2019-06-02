Son Dakika Haberleri: Türkiye, bir sonraki Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu
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Türkiye, bir sonraki Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu

1 saat önce

Türkiye, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gelecek yıl düzenlenecek 22. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu oldu.

Türkiye, bir sonraki Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu, System.String[]
Türkiye, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gelecek yıl düzenlenecek 22. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu oldu.
Gürcistan Eğitim Bakanlığı ile Tiflis Belediyesinin iş birliği çerçevesinde 30 Mayıs'ta başlayan 21. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın kapanış töreni yapıldı.
Expo Georgia Fuar Merkezi'ndeki törene, Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Türkiye Basın Yayın Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Kısakürek, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Gürcistan'ın Kitap Yayıncıları ve Kitapçıları Birliği Başkanı Gvantsa Jovaba ve Finlandiyalı yetkililer katıldı.
Törende konuşan Jobava, fuarın bu yılki onur konuğu Finlandiya'ya teşekkür etti.
Jovaba, Tiflis Kitap Fuarı tarihinde ilk kez onur konuğu statüsünün devir teslim törenini yaptıklarını belirterek, "Hepimiz biliyoruz ki 2020'de düzenlenecek fuarın onur konuğu, ülkesi Türkiye olacak." dedi.
Kuralay, yayıncılık alanında Türkiye'nin başarılı bir ülke olduğunu belirterek "Türkiye, yayıncılık alanındaki faaliyetler açısından dünyada 6. sırada yer alıyor. Biz gelecek sene fuarın düzenlenmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Türkiye bu fuarda onur konuğu olmak için ciddi hazırlıklar yapacak." dedi.
Büyükelçi Yazgan ise Türkiye ile Gürcistan'ın sınır komşusu ülkeler olmasına rağmen iki ülke insanının da birbirlerinin edebiyatını henüz tam bilmediklerini söyledi.
Törenin ardından, Gvantsa Jovaba ve Finlandiya temsilcileri, Türk heyetine 22. Tiflis Uluslararası Kitap Fuarı'nın onur konuğu ülkesi belgesini teslim etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:34 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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