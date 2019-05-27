Son Dakika Haberleri: Türkiye birincisi öğrenciye validen altın

Türkiye birincisi öğrenciye validen altın

3 saat önce

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bağımlılık konulu 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' isimli yarışmanın görsel sanatlar kategorisinde yaklaşık 186 bin eser arasından, eseriyle Türkiye birincisi olan öğrenciyi altınla ödüllendirdi.

Türkiye birincisi öğrenciye validen altın, System.String[]
Ordu Valisi Seddar Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin ortaklaşa düzenlediği bağımlılık konulu 'Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek' isimli yarışmanın görsel sanatlar kategorisinde yaklaşık 186 bin eser arasından, eseriyle Türkiye birincisi olan öğrenciyi altınla ödüllendirdi.

Vali Seddar Yavuz, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay iş birliği ile Türkiye'deki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uygulamaya geçirilen, bağımlılık temalı görsel ve edebi alandaki eserlerin yarıştığı, "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yetenek yarışmasının İstanbul Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen '2019 Türkiye Finali Ödül Töreni'nde, görsel sanatlar kategorisinde 185 bin 763 eser arasında Türkiye birincisi olan lise 2'nci sınıf ve BİLSEM öğrencisi İdil Dilara Kahraman'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Yeşilay'ın "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" projesi kapsamında her yıl ülke genelinde ilkokul, ortaokul ve liseler arasında bağımlılık konulu yarışma düzenlediğini belirten Vali Seddar Yavuz, uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelenin en önemli hedefleri arasında olduğunu hatırlatarak, uyuşturucu ile ilk tanışmanın merak, arkadaş çevresi ve diğer faktörler olduğunu ifade etti ve bu noktada ailelerin çocuklarına vermesi gereken doğru eğitimin önemine vurgu yaptı. "185 bin 763 eser arasında Ordu'dan İdil Dilara Kahraman'ın eserinin birinci olması gurur verici" diyen Vali Yavuz, "Ordu ilinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele kapsamında önemli çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak en önemli görevimiz" diyerek, düzenlenen bu tür yarışmaların çocuklar ve gençler arasında bağımlılıkla mücadele alanında farkındalık oluşturarak bilinç düzeyini artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:13 Kaynak: İHA
milli eğitim bakanlığı, Yeşilay, Türkiye, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor Türkiye'nin Yerli Otomobili 500 Kilometre Menzili Yakalayacak Şekilde Tasarlanıyor Ümit Karan: Türkiye'den Gelen Teklifler Var Bahçeli: Türkiye'nin Beka Mücadelesinden Ödün Vermeyeceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:05:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye birincisi öğrenciye validen altın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]