Son Dakika Haberleri: Türkiye birincisi ortaokul öğrencisinden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret
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Türkiye birincisi ortaokul öğrencisinden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret

7 saat önce

Hazırladığı "Sanal gerçeklikle rehberlik" projesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Altınnur, Kaymakam Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Türkiye birincisi ortaokul öğrencisinden Kaymakam Yılmaz'a ziyaret, System.String[]

Hazırladığı "Sanal gerçeklikle rehberlik" projesiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yarışmada Türkiye birincisi olan Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ahmet Yusuf Altınnur, Kaymakam Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2019 Verimlilik Temalı Fikir ve Kısa Film Yarışması"na katılan ve 49 proje arasından Türkiye birinciliğine layık görülen 13 yaşındaki Ahmet Yusuf Altınnur, Kaymakam Yılmaz'ı ziyaret ederek projesi hakkında bilgi verdi.

Yılmaz, Türkiye'nin fikir ve proje üreten kişilere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bir fikri ortaya koymak ve onu yararlı hale getirmek önemli. Ülkemizin çağımız teknolojisini yakalaması adına bu, çok önemli bir olgu. Sen ve senin gibi genç beyinlerin olması ülkemizi parlak bir geleceğin beklediğinin göstergesi. Öğrencimizi, öğretmenlerimizi ve okul idaremizi tebrik ediyorum. Havza Kaymakamlığı olarak başarılı gençlerimizin yanında ve destekçisiyiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da kazanılan başarının kendilerini gururlandırdığını dile getirdi.

Daha sonra Yılmaz ve Sağlam, "Sanal gerçeklikle rehberlik" uygulamasını denedi.

Ziyarette Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürü Hüseyin Yavuz, Müdür Başyardımcısı Halit Gökçe ve proje danışmanı ve rehber öğretmen Yusuf Tektaş de katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 11:34 Kaynak: AA
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