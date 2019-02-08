Türkiye Birincisi Sporcuya Başarı Belgesi

Türkiye
Atletizm Federasyonu tarafından ocak ayında düzenlenen Turkcell
Türkiye U14 (14 Yaş Altı) Salon atletizm Festivali'nde, 200 metrede 56 sporcunun arasından birinci olan ortaokul öğrencisi Zeynep Aker'e, Karamürsel
'de düzenlenen törenle başarı belgesi verildi.
Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokul 7. sınıf öğrencisi Zeynep Aker (13) için okulda düzenlenen törene, sporcunun annesi Özlem ve babası Ahmet Aker
ile Belediye Başkanı İsmail Yıldırım
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürü Muammer Aksoy, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Zeynep Aker'i kutlayan Belediye Başkanı Yıldırım, "Çocuklarımızın mutlaka bir sporla iç içe olması gerekir. Sanal alemde fazla vakit kaybetmemesi lazım. Bilgisayarla da yada cep telefonlarında oyunları bırakması gerekiyor. Zeynep Aker'in ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Belediye olarak bu tür öğrencilerimize her zaman destek olacağız." diye konuştu.
Aksoy da Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri Zeynep'in, aynı yarışta 60 metrede Türkiye 4'üncüsü ve çeşitli illerde yapılan yarışlarda da bir dereceye sahip olduğunu anımsatarak, kendisiyle gurur duyduklarını söyledi.
Beden Eğitim öğretmeni ve antrenörü Ayşe Karabaş ise Zeynep'in çok disiplinli ve çalışkan olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerimizin içlerinde nasıl bir cevher olduğunu, bu cevherlerin nasıl ortaya çıktığını görmek bizim de göğsümüzü kabartıyor." şeklinde konuştu.
Zeynep Aker de milli sporcu olmayı hedeflediğini belirterek, "Olimpiyatlarda Türk bayrağımızı dalgalandırmak, dünya ve Avrupa
şampiyonalarında birinci olup, altın madalya almak istiyorum. Okuyup savcı olmak en büyük idealim. Bana her konuda destek olan aileme, okul müdürüme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum." dedi.