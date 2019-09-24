Son Dakika Haberleri: Türkiye birincisinden yeni bir hizmet daha
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Türkiye birincisinden yeni bir hizmet daha

1 saat önce

E-devlet kapısında en çok hizmeti vermekte olan İnegöl Belediyesi, Dijital Dönüşüm kapsamında E-devlet hizmetleri arasına bir yenisini daha ekledi.

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"Borç Ödeme" hizmeti ile vatandaşlarımız belediyemize ait olan vergi borçlarını E-devlet üzerinden 7/24 doğrudan ödeme imkanına sahip olacaklar.

İnegöl Belediyesi Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanı ile E- devlette birinci sırada yer alıyor. Teknolojik değişim ve dönüşüm anlamında yenilikçi belediye anlayışı ile ilerleyen ve yeni kariyer haritasını oluşturan İnegöl Belediyesi, kurum bünyesinde yeniliklere yer vermeyi sürdürüyor. Kısa bir zaman önce E-devlet üzerinden verilen hizmet sayısını 30'a yükselterek ilçe belediyeler arasında en fazla hizmeti sunarak birinci olmuş, bu gelişmeyle birlikte E-devletten verilen hizmetler kapsamında Türkiye'de en fazla hizmet sağlayan kurum unvanını elde etmişti. Bu kez vatandaşların kolay erişim sağlayabileceği bir hizmet daha hayata geçirildi. Vergi borçlarının ödemesinin E-devlet üzerinden sağlanabileceği "borç ödeme" hizmeti de vatandaşların kullanıma sunuldu. Böylece E-devlet üzerinde ki hizmet sayısı 31'e yükselmiş oldu.

TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM

Teknolojik dönüşümün ve yeniliklerin kurumsal olarak önemine değinen Belediye Başkanı Alper Taban " İnegöl Belediyesi köklü bir kurum, ilklerin belediyesi olarak yeniliklere açık ilerliyoruz. Çalışmalarımızda yeni nesil belediyecilik anlayışı hakim. İnegöl Belediyesi olarak çağa uygun, çağın gereksinimlerinin uzağında kalmadan ilerleyen bir anlayışı benimsedik. Şimdi ise vergi borçlarının 7/24 ödenebilmesi adına "borç ödeme" hizmetini vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

HIZLI VE GÜVENİLİR ERİŞİM

E-devletin ve internet kullanımının yaygınlığı ve kolaylığına değinen Başkan Taban; " Teknolojinin yaygın kullanımı ile zamandan ve operasyonel maliyetlerden kurtulmuş oluyoruz. Hayatımıza sunulan birçok kolaylık sayesinde işlemlerimizi kolaylıkla yapabiliyoruz. Devletimizin sunduğu hizmetlere internet ortamında erişerek resmi işlemlerimizi kısa, güvenilir ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. İnegöl Belediye başkanı olarak yaşadığım şehrin yenilikler ile anılmasından mutluluk duyduğumu dile getirmek istiyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 04:40 Kaynak: Bültenler
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