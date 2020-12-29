Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni - Son Dakika

Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni

29.12.2020 16:37
Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni, System.String[]

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanı Liz Truss, Türkiye ve Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanmasıyla iki ülke arasındaki iş birliğinde yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Serbest ticaret anlaşmasını imzaladıkları için çok büyük memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Truss, "Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık dünyanın karşılaştığı zorlu koşullar karşısında bir araya gelmektedir." İfadesini kullandı.

Bakan Truss, iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin daha da güvenli bir şekilde artırılmasının amaçlandığını söyledi.

Truss, "Biz özellikle hizmetleri de kapsayacak çok daha iddialı genişletilmiş bir anlaşma yolunda hazırlık yapıyoruz. Bu anlamda hem ürünlerden, araçlardan, diğer sektörlere kadar iki ticaret ülkesi olarak çok daha hızlı bir şekilde hizmetler alanında da, teknoloji ticaretinde de büyük ivmeler kazabileceğimize inanıyorum." yorumunu yaptı.

Özellikle finans ve biyoteknoloji alanında birçok şeyi gerçekleştirilebileceğine inandığını belirten Bakan Truss, "İlişkilerimizin potansiyeli, özellikle de gelecekte Türkiye'nin dinamizmi göz önünde bulundurulduğunda, Birleşik Krallık'ın global anlamda bir hizmet sağlayıcısı olduğu düşünüldüğünde çok da önemli olacaktır. Bu bağlamda malların ticareti açısından, hem demir çelik hem de otomotiv alanında, hem de tedarik zincirlerinin geliştirilmesi anlamında önem arz etmektedir." dedi.

Birleşik Krallık tüketicileri için Türkiye'de üretilmiş olan beyaz eşyalar da dahil, kaliteli ürünleri almalarının mümkün olacağının altını çizen Bakan Truss, "Bunun dışında tarım ürünlerinde de tüketicilerin düzgün fiyatlar ile düzgün ürünleri alması konusunda da büyük katkı sağlayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Truss, "Birleşik Krallık'ın 62 ülke ve Avrupa Birliği (AB) ile de yaptığı ticaret anlaşmaları kapsamında, biz sadece ticarete ivme kazandırmıyoruz, büyümeyi de hedefliyoruz. Bugün Türkiye ile Birleşik Krallık arasında iş birliğine yeni sayfa açtık." ifadelerini kullandı.

Birleşik Krallık, Türkiye, Bakan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan'ın transferini bitirmeye çok yakın Konya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in geçen yıl katıldığı TV programında toplumsal şiddetle ilgili söyledikleri gündem oldu Cenazeler karıştı! 'Anneleri' sanıp defnettikleri kadın başka biri çıktı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Hakkında tam 23 kez tutanak tutulmasına rağmen "Genelge beni bağlamaz" diyen esnafın pişkinliği pes dedirtti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı
Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor Beşiktaş, Sevilla'lı Joris Gnagnon'u renklerine bağlamayı planlıyor         
17:03
Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu'ndan istifa etti         
16:46
Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı Menemenspor, teknik direktörlük için Ümit Karan'la anlaştı         
16:04
Şizofreni hastası, tartıştığı annesini pompalı tüfekle başından vurdu Şizofreni hastası, tartıştığı annesini pompalı tüfekle başından vurdu         
15:53
2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı 2020'de en çok haber olan ünlü isimler! Hadise ile Acun Ilıcalı zirve için kapıştı         
15:44
Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı Son Dakika! Türkiye ile İngiltere arasında serbest ticaret anlaşması imzalandı         
15:31
Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti Tamir etmek istediği kamyonetin altında kalan vatandaş hayatını kaybetti         
15:11
Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı Hırvatistan'da 6,3 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda bina yıkıldı         
14:47
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı         
14:15
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 17:09:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye – Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei