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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu - Son Dakika

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu

07.01.2022 22:52

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2028 olimpiyatlarına madalya hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 2028 olimpiyatlarına madalya hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Müftüoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Adapazarı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bisiklet şehri Sakarya" söyleşisine katıldı.

Söyleşinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Müftüoğlu, Sakarya'da Dünya Bisiklet Şampiyonasının ve bisiklet kültürünün geliştirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirterek Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Bisiklet olarak dünyada ve olimpiyatlarda madalya hedefiyle yola çıktıklarını anlatan Müftüoğlu, "Önümüzde bir 3 yılımız daha sonrasında devam edersen bir 4 yıl daha var. 7 yıl sonra yani 2028 olimpiyatlarında madalya hedefiyle yola çıktık. Bir çok bisiklet sporcumuz var asıl olan olimpiyat takımı kurarak hedef sporcular ortaya koyup onlarla yola devam etmek istiyoruz. Konya'ya açılacak veledromda yeni bir olimpik takım oluşturuyoruz. Bu olimpik takımla birlikte ülkemizde ilk defa kapalı ortamda çalışmalarımıza başlayacağız." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Müftüoğlu'na Sakarya'ya geldiği için teşekkür etti.

Sakarya'nın dünya bisiklet kenti olmasından dolayı ayrı bir mutluluk yaşadığını ifade eden Yüce, "Bu Sakarya'nın gururu. Dünya Bisiklet Birliği tarafından Danimarka'da sonra bütün dünyaya Sakarya tanıtıldı. İnşallah bundan sonra da Sakarya sporla ilgili bir dünya markası olur. Sakarya'yı sporda dünya markası yapmamız gerekiyordu. Bisikletten başladık, inşallah diğer sporlarda da dünya markası olmaya devam edecektir." dedi.

Bisikletin hayatın bir parçası olduğuna değinen Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak 24 branşta spora hizmet verdiklerini aktardı.

Belediyenin 2 bin 700 sporcunun bulunduğunu anlatan Yüce, "Bunların içerisinde ön palanda olan bisiklet. Bütün sporların kendi içinde değeri tartışılmaz. Fakat öyle bir spor var ki özel hayatınızda da onu kullanabiliyorsunuz. Bisikleti hem spor olarak yaparsınız hem özel hayatınızda evinize, işinize, pikniğe, gezmeye onunla gidersiniz. O nedenle bisikletin sporun dışında bir katkısı var." diye konuştu.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu

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Türkiye Bisiklet Federasyonu, Emin Müftüoğlu, Bisiklet, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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