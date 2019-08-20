Son Dakika Haberleri: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı vefat etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü, System.String[]
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı vefat etti.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımız Sayın Erol Küçükbakırcı'nın babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı'nın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Küçükbakırcı ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Yusuf Ziya Küçükbakırcı'nın cenazesinin yarın öğle vakti Konya'da Parsana Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Yusuf Ziya Öztabak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:10 Kaynak: AA
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