Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın vefat eden babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 03:20 Kaynak: AA
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın vefat eden babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Selçuklu ilçesinde Parsana Camisi'ndeki cenaze namazına Erol Küçükbakırcı, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Yusuf Ziya Küçükbakırcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi.
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