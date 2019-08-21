Son Dakika Haberleri: Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü - KONYA
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Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'nın acı günü - KONYA

1 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın vefat eden babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın vefat eden babası Yusuf Ziya Küçükbakırcı, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Selçuklu ilçesinde Parsana Camisi'ndeki cenaze namazına Erol Küçükbakırcı, Vali Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yusuf Ziya Küçükbakırcı'nın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'na defnedildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Yusuf Ziya Öztabak, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:09 Kaynak: AA
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