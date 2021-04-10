Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'dan Cumhurbaşkanlığı Turu değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'dan Cumhurbaşkanlığı Turu değerlendirmesi Açıklaması

10.04.2021 11:03
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'dan Cumhurbaşkanlığı Turu değerlendirmesi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarihin en iyi Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Turkey) düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, tarihin en iyi Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (Tour of Turkey) düzenleyeceklerini söyledi.

Erol Küçükbakırcı, yarışın startının verileceği Kapadokya'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir organizasyona imza atacaklarını belirtti.

Kayıtların 1 yıl önceden yapıldığını vurgulayan Küçükbakırcı, "55 yılın en kuvvetli Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yarın start veriyoruz. Diğer organizasyonlara göre en kuvvetli takımlar tura katılacak. Her yıl bu tura ilgi dünyada artıyor. Yarışın çok güzel olacağını ve ülkemizin tanıtımına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kazasız belasız bir yarış olmasını arzu ediyoruz. Bu tur farklı rotalarda yapıldığı için herkes tarafından tercih ediliyor." dedi.

"3.5 milyar insan ülkemizin güzelliklerine şahit olacak"

Erol Küçükbakırcı, ekranları başında dünyada 3,5 milyar insanın Türkiye'nin güzelliklerine şahit olacağını aktardı.

Organizasyonun Eurosport 1'den yayımlanacağını anlatan Küçükbakırcı, "Dünyada 700 milyon eve gireceğiz. 3.5 milyar insan ülkemizin güzelliklerine şahit olacak. Bu tanıtım çok önemli. Eskisi gibi ana yollardan gidilmeyecek. Kapadokya'nın kenarından değil içinden yapacağız. Konya, Beyşehir, Alanya, Side Harabeleri... Bizim arzumuz ülkemizin daha iyi tanınmasını ve turistlerin gelmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Birkaç sene içinde Türkiye'de 100 bin bisikletçi ağırlamayı hedeflediklerini anlatan Küçükbakırcı, "Daha önce buralar bilinmiyordu. Bizim otellerimiz dünyanın hiçbir yerinde yok. Öğrenci yurtlarımız İspanya'nın 5 yıldızı oteli kalitesinde. Sporcular Türkiye'yi daha fazla tercih edecek. Biz birkaç yıl içinde 100 bin bisikletçiyi ülkemizde misafir edeceğiz. Bisiklet sporu bir günlük branş değil. Rotaları, etapları olan bir spor. Gelen en az 1 hafta 15 gün kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyonu gelecek yıl Karadeniz Bölgesi'nde yapmayı planladıklarını da söyleyen Küçükbakırcı, " Gürcistan'da Batum'dan başlayıp, İstanbul'da tamamlamak istiyoruz. Birkaç yerde altyapı sıkıntısı var. Her ilde bu tur yapılmalı. Seneye İstanbul'da tamamlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Pandemi önlemlerini de aldıklarını vurgulayan Erol Küçükbakırcı, "Başlamadan PCR testi yaptırıyoruz. Aralarda da yapacağız. Sporcular ülkelerine gitmeden de yapacağız. Şu ana kadar bir vaka yok. Dışarıda yapılan bir spor olduğu için yaklaşma mesafeleri bile sosyal mesafeyi kurtarıyor. Temiz havada yapılıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Küçükbakırcı'dan Cumhurbaşkanlığı Turu değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Spor


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