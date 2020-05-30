Türkiye Bisiklet Federasyonu, dopinge karşı bilinçlenmek için online seminer düzenleyecek

Seminere federasyonun il temsilcilerinin, kulüp başkanlarının, antrenörlerin, hakemlerin, sporcuların ve tüm ilgililerin katılabileceği kaydedildi.

Federasyondan yapılan açıklamada, 2 Haziran Salı günü saat 21.00'de sosyal medya uygulaması Instagram 'dan da yayımlanacak eğitimi Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu Genel Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü Güner'in vereceği ifade edildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu , dopinge karşı bilinçlenmeyi artırmak için tüm paydaşların katılabileceği online eğitim semineri düzenleyeceğini duyurdu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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