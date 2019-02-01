Son Dakika Haberleri: Türkiye Bisiklet Şampiyonası Birinci Etap Puanlı Yol Yarışı Mersin'de Başladı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Birinci Etap Puanlı Yol Yarışı Mersin'de Başladı

38 dakika önce

- Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışı Mersin'de başladı Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmaya 34 ilden 445 sporcu katıldı 10 kategoride gerçekleştirilecek yarışmalar, 3 gün sürecek Mersin Valisi Ali İhsan Su: "İlimiz hem coğrafi...

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Birinci Etap Puanlı Yol Yarışı Mersin'de Başladı, System.String[]
- Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışı Mersin'de başladı
Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan yarışmaya 34 ilden 445 sporcu katıldı
10 kategoride gerçekleştirilecek yarışmalar, 3 gün sürecek
Mersin Valisi Ali İhsan Su:
"İlimiz hem coğrafi konumu itibariyle hem de sahip olduğu iklimi itibariyle bisiklet sporuna son derece müsait bir konumundadır"

MERSİN - Türkiye Bisiklet Federasyonu faaliyet programında yer alan ve Mersin Valiliği himayesinde, 'Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 2019 yılı sezon açılışı 1. etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası Mersin'de başladı. 34 ilden 445 sporcunun katıldığı yarışmalar, 10 kategoride yapılacak.
Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışı Mersin'de başladı. Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Özgecan Aslan Meydanı önünde başlayan yarışların startını, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile protokol üyeleri yaptı. 34 ilden 445 sporcunun katıldığı yarışmalar, 10 kategoride yapılacak. 3 gün sürecek yarışmalar nedeniyle, Adnan Menderes Bulvarı Meteoroloji Kavşağı ile Babil Alt Kavşağı arası 07.00-18.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak. Bugün sabah 09.00'da yarışmaların ilki gerçekleştirildi. Vali Su'nun startını verdiği ilk yarışmada sporcular, 10 tur attı.
Startın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Su, bu yarışlara ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bugün Mersin ilimizde Türkiye Bisiklet Şampiyonası birinci etap puanlı yol yarışını başlatmış bulunuyoruz. Bildiğiniz üzere ilimiz hem coğrafi konumu itibariyle hem de sahip olduğu iklimi itibariyle bisiklet sporuna son derece müsait bir konumundadır. Bu çerçevede de ülkemizin değişik illerinden gelen bisiklet sporcuları, bisikletle uğraşan sporcularımız bugün yarışmaya başladılar. Değişik etaplarda değişik kilometrelerde yetişkinler, gençler, masterler burada yarışmayı gerçekleştirecekler. Ben inanıyorum ki bu yarışma hem bisiklet sporunun sevilmesine, daha çok kesimlerce benimsenmesine sebep olacak hem de burada ilimizin tanıtılmasına, dolayısıyla ülkemizin tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Bu çerçevede tüm yarışmacılar başarılar diliyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Türkiye, Mersin, Spor
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