Son Dakika Haberleri: Türkiye Bisiklet Şampiyonası Heyecanı Mersin'de Başladı

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Heyecanı Mersin'de Başladı

46 dakika önce

MERSİN'de düzenlenen 1'inci Etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları başladı.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Heyecanı Mersin'de Başladı, System.String[]
MERSİN'de düzenlenen 1'inci Etap Türkiye Bisiklet Şampiyonası Puanlı Yol Yarışları başladı. 10 kategoride yapılacak yarışmalarda toplam 445 sporcu birincilik için pedal çevirecek.

Yarışın startı Vali Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Spor İl Müdürvekili Oğuz Kaymaz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hasan Tahsin Bakan tarafından Özgecan Aslan Barış Meydanı önünden verildi. 34 farklı şehirden gelen 445 sporcunun birincilik mücadelesi vereceği yarışmanın ilk etabı, Mersin İdmanyurdu Kavşağı ve Babil Alt Kavşağı arasındaki 12 kilometrelik parkurda geçildi.

Basın mensuplarına bir açıklama yapan Vali Ali İhsan Su, "İlimiz hem coğrafi konumu hem de sahip olduğu iklimi itibari ile bisiklet sporuna son derece müsait bir il konumundadır. Bu çerçevede de bugün ülkemizin değişik illerinden gelen bisiklet sporcularımız yarışmaya başladılar. Değişik etaplarda yarışacaklar. Bu yarışma hem bisiklet sporunun sevilmesine, daha çok kesimlerce benimsenmesine sebep olacak hem de ilimizin ve ülkemizin tanıtılmasına büyük bir katkı sağlayacaktır" dedi.

3 gün sürecek olan  organizasyon, 2 Şubat Cumartesi günü yapılacak final yarışı ile son bulacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sporculardan genel ve detaylar 

Startın verilmesi

Yarıştan görüntüler

Mersin Valisi Ali İhsan Su ile röportaj

- Mersin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Kurum, Poşetin Ardından Pet Şişe Kullanımını da Azaltmak İçin Harekete Geçti Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!

Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:45:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Bisiklet Şampiyonası Heyecanı Mersin'de Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]