Türkiye Bisiklet Şampiyonası Sezon Açılışı Yol Yarışları tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Türkiye Bisiklet Şampiyonası Sezon Açılışı Yol Yarışları tamamlandı - Son Dakika Spor

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Sezon Açılışı Yol Yarışları tamamlandı

7 saat önce

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılışı Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Sezon Açılışı Yol Yarışları tamamlandı, System.String[]

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılışı Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

Alanya ile Gazipaşa arasında 31 Ocak'ta başlayan yarışlarda, kadınlar ve erkeklerde 600'e yakın sporcu pedal çevirdi.

Alanya ilçe merkezinde son gün gerçekleşen kriteryum (şehir içi) etabının ardıdan büyük kadınlarda Azize Bekar birinci, Kezban Koyun ikinci ve Buse Aygün üçüncü oldu. Büyük erkeklerde ise Onur Balkan birinciliği, Emre Yavuz ikinciliği ve Oğuzhan Tiryaki üçüncülüğü elde etti.

Genç kadınlar klasmanında Sevim Gerçek birinciliği, Dilara Şahin ikinciliği, Ezgi Hepkaradeniz üçüncülüğü kazandı. Yıldız kadınlar klasmanında Rabiye Aliosman birinci, Yasmin Uçar ikinci ve Almina Öner üçüncü sırayı aldı.

Erkekler Yıldız A klasmanında Ramazan Yılmaz birinci, Mustafa Ayyorkun ikinci, Mustafa Tarakçı üçüncü, Yıldız B klasmanında Muhammed Ufuk Gökdemir birinci, Serhat Ayman ikinci ve Emirhan Yavuz üçüncü olmayı başardı.

Master erkek 45 klasmanında Mutlu Erçevik birinci, Ataman Şekerci ikinci, Cemal Şahin üçüncü, Master 55 klasmanında da İsmail İltir birinci, Ali Rıza Fırıncı ikinci ve Cihat Yurtseven üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Türkiye, Alanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı
Meral Akşener son anket sonuçlarını açıkladı Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı Meteoroloji'den İstanbul'a kar yağışı uyarısı: Çarşamba geliyor, hafta sonuna kadar sürecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 03:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Bisiklet Şampiyonası Sezon Açılışı Yol Yarışları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]