Türkiye Bisiklet Şampiyonası Sezon Açılışı Yol Yarışları tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. Etap Sezon Açılışı Puanlı Yol Yarışları sona erdi.

Alanya ile Gazipaşa arasında 31 Ocak'ta başlayan yarışlarda, kadınlar ve erkeklerde 600'e yakın sporcu pedal çevirdi.

Alanya ilçe merkezinde son gün gerçekleşen kriteryum (şehir içi) etabının ardıdan büyük kadınlarda Azize Bekar birinci, Kezban Koyun ikinci ve Buse Aygün üçüncü oldu. Büyük erkeklerde ise Onur Balkan birinciliği, Emre Yavuz ikinciliği ve Oğuzhan Tiryaki üçüncülüğü elde etti.

Genç kadınlar klasmanında Sevim Gerçek birinciliği, Dilara Şahin ikinciliği, Ezgi Hepkaradeniz üçüncülüğü kazandı. Yıldız kadınlar klasmanında Rabiye Aliosman birinci, Yasmin Uçar ikinci ve Almina Öner üçüncü sırayı aldı.

Erkekler Yıldız A klasmanında Ramazan Yılmaz birinci, Mustafa Ayyorkun ikinci, Mustafa Tarakçı üçüncü, Yıldız B klasmanında Muhammed Ufuk Gökdemir birinci, Serhat Ayman ikinci ve Emirhan Yavuz üçüncü olmayı başardı.

Master erkek 45 klasmanında Mutlu Erçevik birinci, Ataman Şekerci ikinci, Cemal Şahin üçüncü, Master 55 klasmanında da İsmail İltir birinci, Ali Rıza Fırıncı ikinci ve Cihat Yurtseven üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.