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Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması başladı - Son Dakika

Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması başladı

04.08.2021 15:43
Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması başladı, System.String[]

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması başladı.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu ortak organizasyonu ile düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yunus Emre Yol Yarışması başladı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu start öncesi yaptığı açıklamada, düzenlenen şampiyonaya katılan sporcuların Yunus Emre'nin hocası Taptuk Emre'nin köyünden geçerek toplamda 70 kilometre pedal çevireceklerini söyledi.

Aydoğdu, Aksaray'ı hem turistik hem de sportif açısından Türkiye ve dünyaya duyuracaklarını belirterek, "61 kulüpten 265 sporcu bugün pedal çeviriyor. Yarışmaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz." dedi.

Yunus Emre, Bisiklet, Aksaray, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Bisiklet Şampiyonası Yunus Emre Yol Yarışması başladı - Son Dakika


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