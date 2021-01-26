Türkiye, BM Barış İnşa Fonu'na 2016-2020 yılları arasında 1 milyon dolar katkıda bulundu - Son Dakika

BİRLEŞMİŞ Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) Barış İnşa Fonuna 2016-2020 yılları arasında 1 milyon dolar katkıda bulunduğunu belirterek, 2021-2024 yılları için de benzer bir katkı sunacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya genelinde 40'tan fazla ülkede ulusal barış inşası çabalarını desteklemek için "Barış İnşa Fonu Taahhüt Konferansı" düzenledi.

Toplantıya videokonferans yoluyla katılan Faruk Kaymakcı, Barış İnşa Fonu'nun etkili kullanımının barış çabalarının başarılı olabilmesi için önemli olduğunu belirtti.

Kaymakcı, Türkiye'nin, BM Genel Sekreteri Guterres'in 2021-2024 Barış İnşası Fonu Stratejisi başta olmak üzere çatışmaların önlenmesi, barışın sürdürülmesi, insani yardımlar, cinsiyet eşitliği ve çok taraflılığı da desteklediğini ifade etti.

Türkiye'nin, BM'nin barış ve güvenlik ayağına tutarlı bir şekilde katkıda bulunduğunu ve barış gücü misyonlarına desteğinin süreceğini aktaran Kaymakcı, Türkiye'nin BM'nin siyasi işler ve barış gücü departmanının inovasyon birimine fon ayıran ilk üye ülke olduğunu kaydetti.

Kaymakcı, Türkiye'nin aynı zamanda BM'nin 30 farklı ofisine de ev sahipliği yaptığını belirterek, "Barış İnşa Fonu'na 2016-2020 yılları arasında 1 milyon dolar katkıda bulunduk ve 2021-2024 yılları için de benzer bir katkı sunacağız." ifadesini kullandı.