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Türkiye, BM Dünya Turizm Örgütü'nün Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi

36 dakika önce

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 40 ülkenin yer aldığı Avrupa Bölgesi Grubundan 26 oy alarak BM Dünya Turizm Örgütü'nün Yürütme Konseyi üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Türkiye, BM Dünya Turizm Örgütü'nün Yürütme Konseyi üyeliğine seçildi, System.String[]
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 40 ülkenin yer aldığı Avrupa Bölgesi Grubundan 26 oy alarak BM Dünya Turizm Örgütü'nün Yürütme Konseyi üyeliğine seçildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 27-30 Mayıs 2019 tarihlerinde Zagreb'te düzenlenen BM Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ) Avrupa Bölge Komisyonu 64. Toplantısı sırasında bugün gerçekleştirilen seçimlerde Örgütün Yürütme Konseyi'ne 2020-2023 dönemi için adaylığını koyan Türkiye'nin, 40 ülkenin yer aldığı Avrupa Bölgesi Grubundan 26 oy alarak Yürütme Konseyi üyeliğine seçildiği kaydedildi.

Türkiye'nin, BMDTÖ Yürütme Konseyi üyesi olarak turizm alanındaki bilgi ve tecrübeleriyle BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin BMDTÖ çatısı altında da gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir turizmin küresel bir hedef haline getirilmesi için çaba göstereceği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:27 Kaynak: İHA
Dünya Turizm Örgütü, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Güncel
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