Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı - Son Dakika
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Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı

08.09.2022 09:39
Türkiye, BM'nin İnsani Gelişme Endeksi raporunda 48. sırada yer aldı

Türkiye, Birleşmiş Milletler'in İnsani Gelişme Endeksi raporunda 191 ülke arasında 48. sırada yer alarak, "çok yüksek insani gelişme" kategorisine üst üste üçüncü kez girdi.

BM Kalkınma Programı (UNDP), "Belirsiz Zamanlar, Huzursuz Yaşamlar: Dönüşen Dünyada Geleceğimizi Şekillendirmek" başlıklı 2022 İnsani Gelişme Raporu'nu açıkladı.

Türkiye, raporda endeks sıralamasındaki en yüksek kategori olan "çok yüksek insani gelişme" kategorisine üst üste üçüncü kez girdi ve bu yıl 191 ülke arasında 48. sıraya yerleşti.

1990-2021 ARASI ENDEKSİN ÜÇ BOYUTUNDA DA GELİŞİM

Uzun ve sağlıklı yaşam, bilgiye erişim ve insana yakışır yaşam standardını temel alan rapora göre, 1990 ile 2021 yılları arasında Türkiye'de insani gelişim endeksinin her üç boyutunda da ilerleme görüldü.

Bu dönemde Türkiye'de yaşam süresi 8,3 yıl, ortalama öğrenim süresi 4,2 yıl ve öğrenim süresi 9,3 yıl arttı.

Kişi başına düşen gayrisafi milli hasıla (GSMH) ise aynı dönemde yaklaşık yüzde 139 artış gösterdi.

Toplumsal cinsiyet eşitliğinde erkeklerin insani gelişme seviyelerinden yararlanma oranı kadınlara göre daha yüksek olurken, Türkiye bu kategoride 170 ülke arasında 65. sıraya geriledi.

ZİRVEDE İSVİÇRE VAR

İnsani gelişme endeksi sıralamasında ilk basamakta İsviçre yer aldı. Bu ülkeyi Norveç, İzlanda, Hong Kong (Çin), Avustralya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Almanya ve Hollanda izledi.

Listede İngiltere 18'inci, Japonya 19'uncu, ABD 21'inci, Çin ise 79'uncu sırada yer aldı.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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