Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. Etabı Kahramankazan'da Yapıldı
1 saat önce
Türkiye Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. etabını oluşturan Raffa müsabakaları Kahramankazan'da yapıldı.
Türkiye
Bocce 1. ve 2. Bocce Ligleri 1. etabını oluşturan Raffa müsabakaları Kahramankazan
'da yapıldı.
Kahramankazan Şehit Samet Cantürk
Bocce Salonunda 3 gün süren müsabakalara çeşitli illerden 36 takım katıldı.
5 tur üzerinden oynanan ve 45 dakika şeklinde sınırlandırılan karşılaşmaların sonucunda 1. Ligde AFAD
Gençlik ve Spor Kulübü 16 puanla ligin ilk etabını birinci sırada tamamlarken, 2. Ligde ise EGO Spor Kulübü 18 puanla birinci oldu.
Takımlar 1. Ligin 2. etabında da haziran ayında Kahramankazan'da yapılacak müsabakalarda mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:17 Kaynak: AA
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