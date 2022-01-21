Türkiye Bocce Şampiyonaları Kahramankazan'da başladı - Son Dakika

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) 2022 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Bocce Şampiyonaları genç erkekler ve genç kadınlar kategorisiyle raffa disiplininde başladı.

Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara, genç kadınlarda 22 takım 44 sporcu, genç erkeklerde ise 24 takım 48 sporcu katılıyor.

Müsabakalar 50 dakika ve 12 sayı üzerinden oynanıyor.

Şampiyonalar, 1 Şubat'a kadar devam edecek.

Ayrıca 2-6 Şubat tarihlerinde Kahramankazan'da Bocce 3. Lig müsabakaları oynanacak.

TBBDF Bocce As Başkanı ve Bocce Lig Sekreteri Faik Kapsız, AA muhabirine, bu şampiyonaları düzenlemekteki amaçlarının raffa branşını biraz daha aktif hale getirmek olduğunu belirterek, bu kapsamda yaş sınırını aşağı çekerek altyapıdan sporcu gelmesini sağlamak istediklerini söyledi.