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Türkiye Bocce Şampiyonası

6 saat önce

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Bocce Şampiyonası kapsamında, kadınlar kategorilerindeki yarışmalar sona erdi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye Bocce Şampiyonası kapsamında, kadınlar kategorilerindeki yarışmalar sona erdi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda 29 Kasım'da başlayan şampiyonaya, çeşitli illerden 37 takım katıldı.

Genç kadınlar ve büyük kadınlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda sporcular, çiftler halinde yarıştı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunun 2019-2020 faaliyet programında yer alan şampiyona branşlarında dereceye giren sporcular şöyle:

Genç kadınlar:

1. Ayşe Nur Çelik - Sıla Sucu (Mersin)

2. Fatma Özdemir (Antalya) - Cemile Gökleroğlu (Mersin)

3. Dilara Aydoğan - Dilek Duymaz (Ankara)

Büyük kadınlar:

1. Pınar Demir - Gülçin Çelik (Ankara)

2. Deniz Demir - Cansunur Işıldak (Ankara)

3. Benay Karataş (İstanbul) - Rukiye Varol (Bingöl)

3. İnci Ece Öztürk - Buket Öztürk (Bursa)

Dereceye giren sporcuların madalyaları, federasyon yetkililerince verildi.

Türkiye Bocce Şampiyonası kapsamında 5-8 Aralık'ta da genç erkekler ve büyük erkekler müsabakalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Türkiye Bocce Şampiyonası

Kahramankazan, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:22 Kaynak: AA
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