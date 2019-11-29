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Türkiye Bocce Şampiyonası Ankara'da başladı

6 saat önce

Türkiye Bocce Şampiyonası, 37 takım ve 75 sporcunun katılımıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başladı.

Türkiye Bocce Şampiyonası Ankara'da başladı, System.String[]

Türkiye Bocce Şampiyonası, 37 takım ve 75 sporcunun katılımıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başladı.

Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda başlayan şampiyonanın ilk gününde genç kadınlar müsabakaları yapıldı.

45 dakika ve 12 sayı üzerinden yapılan müsabakaların, 1 Aralık Pazar günü büyük kadınlar kategorisiyle devam edeceği, şampiyona kapsamında 5-8 Aralık tarihlerinde de büyük erkekler müsabakalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Kahramankazan, Türkiye, Ankara, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:04 Kaynak: AA
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