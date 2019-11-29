Son Dakika › Spor › Türkiye Bocce Şampiyonası Ankara'da başladı - Son Dakika Spor
Türkiye Bocce Şampiyonası Ankara'da başladı
6 saat önce
Türkiye Bocce Şampiyonası, 37 takım ve 75 sporcunun katılımıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:04 Kaynak: AA
Türkiye Bocce Şampiyonası, 37 takım ve 75 sporcunun katılımıyla Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başladı.
Şehit Samet Cantürk Bocce Salonu'nda başlayan şampiyonanın ilk gününde genç kadınlar müsabakaları yapıldı.
45 dakika ve 12 sayı üzerinden yapılan müsabakaların, 1 Aralık Pazar günü büyük kadınlar kategorisiyle devam edeceği, şampiyona kapsamında 5-8 Aralık tarihlerinde de büyük erkekler müsabakalarının gerçekleştirileceği belirtildi.
Fransa, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıracak "Türkler Geliyor" filminin fragmanı görücüye çıktı TİM ve TİM Başkanı İsmail Gülle'nin sosyal medya hesapları çalındı Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak