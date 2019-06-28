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Türkiye Bocce Şampiyonası başladı

33 dakika önce

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Şampiyonası, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başladı.

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Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Şampiyonası, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başladı.
Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonu bahçesinde gerçekleştirilen müsabakalara, çeşitli kategorilerde farklı illerden 230 sporcu katılıyor.
Burada düzenlenen açılış törenin ardından, İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un ilk topu atmasıyla başladı.
Şampiyona 1 Temmuz'a kadar devam edecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:11 Kaynak: AA
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