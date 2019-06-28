Türkiye Bocce Şampiyonası başladı
33 dakika önce
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Şampiyonası, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde başladı.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:11 Kaynak: AA
Bocce Bowling ve Dart Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Bocce Şampiyonası, Ankara
'nın Kahramankazan
ilçesinde başladı.
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Bocce Spor Salonu bahçesinde gerçekleştirilen müsabakalara, çeşitli kategorilerde farklı illerden 230 sporcu katılıyor.
Burada düzenlenen açılış törenin ardından, İlçe Belediye Başkanı Serhat Oğuz
'un ilk topu atmasıyla başladı.
Şampiyona 1 Temmuz'a kadar devam edecek.
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