Türkiye Bocce Şampiyonası Kahramankazan'da devam ediyor - Son Dakika

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Türkiye Bocce Şampiyonası genç erkekler ve genç kadınlar kategorisinin tamamlanmasının ardından şampiyona büyük kadınlar kategorisiyle raffa disiplininde devam ediyor.

Kahramankazan Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara büyük kadınlarda 22 takım, 44 sporcu katılıyor. Müsabakalar 50 dakika ve 12 sayı üzerinden oynanıyor.

21 Ocak'ta başlayan ve 4 kategoriden oluşan Türkiye Raffa Şampiyonası büyük kadınlar müsabakalarının ardından büyük erkekler maçlarıyla 1 Şubat tarihine kadar devam edecek.

Büyük kadınlar raffa müsabakalarının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, 2 yıl sonra sporcularla bir Türkiye şampiyonasında yeniden beraber olduklarını belirtti.

Türkmen, ulusal şampiyonalara son derece önem verdiklerini dile getirdi.