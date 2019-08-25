Artvin'de bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Türkiye Boğa Güreşleri Şampiyonası, kentin doğal güzelliğiyle bilinen bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda yapıldı.

Kentte iki asırlık boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla Artvin Boğacılar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü tarafından düzenlenen güreşlere Artvin, Rize, Muğla, Aydın, Erzurum, Antalya, İstanbul, Bursa illerinden getirilen ağırlıkları 700-950 kilogram arasında değişen 56 boğa katıldı.

Başboğa sahibinin 15 bin lira ile ödüllendirildiği güreşlerde toplamda 120 bin lira ödül dağıtıldı.

Güreşlerin en prestijli kategorisi olan "pehlivanlar baş kategorisi" finalinde, güreşlere Muğla'dan katılan İsmail Otcu'ya ait Demir Yankov isimli boğa ile Ayberk Arıcı'ya ait Yıldırım isimli boğa karşı karşıya geldi.

Arıcı'ya ait Yıldırım isimli boğa, Demir Yankov'u yenerek Türkiye şampiyonu oldu.

Yıldızlar küçükorta kategorisinde Seracettin Kartal'a ait Karaboğa, yıldızlar büyükorta kategorisinde Turan Solmaz'a ait Fırtına, yıldızlar başaltı kategorisinde Ergin Öztürk'e ait Bamsı isimli boğalar birinci oldu.

Küçükorta Dostluk Kupası'ndan Hayati Ebubekir Kambur'a ait Zigzaver, Büyükorta Dostluk Kupası'nda Seçkin Kartal'a ait Toto, Başaltı Dostluk Kupası'ndan Yaşar Kuş ait Kara isimli boğalar birinciliği elde etti.

Valilik Kupası'nda Kenan Köse'ye ait Aslan, Belediye Başkanlığı Kupası'nda Mehmet Bayır'a ait Ertuğrul, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Kupası'nda da Çetin Urhan'a ait Ulubey adlı boğalar birinci oldu.

Pehlivanlar araboy kategorisinde ise Yılmaz Köse'ye ait Fatih isimli boğa birinci olarak taraftarlarına büyük coşku yaşattı.

Vatandaşlar kıyasıya güreşen boğaların mücadelesini büyük heyecanla izlerken arena dışında sahibinin elinden kaçan bir boğa da paniğe neden oldu.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte baharın gelmesiyle başlayan boğa güreşleri festivallerinin Türkiye Şampiyonası ile sona erdiğini kaydetti.

Boğa güreşlerinin Artvin kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden Kurt, "Yıl içindeki 15 boğa güreşi festivaliyle ilimizin tanıtımına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz de Artvin Ticaret ve Sanayi Odası olarak bu festivallere katkıda bulunuyoruz. Türkiye Şampiyonası'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nın doğanın ve boğanın başkenti olduğunu ifade eden Kurt, Kafkasör'ün şehrin çok önemli bir yaşam merkezi olduğunu söyledi.

Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Kenan Köse ise Türkiye Şampiyonası'nın 8 ilden 56 boğanın katılımıyla yapıldığını ifade etti.

Köse boğa güreşlerinin Artvin'in çok önemli bir genel ve göreneği oldu dile getirerek, "Farklı illerden bir araya getirdiğimiz boğalarla bu festivali gerçekleştiriyoruz. Bu festivaller kültürel kaynaşmamıza katkı sağlıyor. Çok iyi dostluklar ediniyoruz. İlimiz tanıtıyoruz tanıtmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Şampiyona güreşlerin ardından ödül töreni ile sona erdi.

Şampiyonayı Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkan Vekili Cüneyt Öztürk ve çok sayıda vatandaş izledi.