Türkiye Boks Federasyonu: Avrupa'daki Genç Türk Yetenekleri Arıyoruz
1 saat önce
27 Şubat 2019'da yapılan Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Eyüp Gözgeç yönetiminde yer alan ve Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği'nin Kurucu Başkanı İlkay Yılmaz Arın, yurtdışında yaşayan gençleri Türk sporuna kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
27 Şubat 2019'da yapılan Türkiye
Boks Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda yeniden başkan seçilen Eyüp Gözgeç
yönetiminde yer alan ve Avrupa
Türk Spor Kulüpler Birliği'nin Kurucu Başkanı İlkay Yılmaz Arın, yurtdışında yaşayan gençleri Türk sporuna kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.
TEK BİR DAKİKA KAYBEDEMEYİZ
Arın, "Avrupa Türk Spor Kulüpler Birliği'ni Türk gençlerin haklarını araması ve spor hayatlarını en iyi şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla kurduk. Türk boksuna dün dışarıdan hizmet ediyorduk. Şimdi ise yönetici olarak hizmet edeceğiz. Kaybedecek tek bir dakikamız yok. Tokyo
Olimpiyatları için zaman her gün kısalıyor. Başkanımızın uygun görmesi halinde Avrupa'da yaşayan genç yetenekleri keşfederek Türk boksuna kazandırmak istiyorum" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:10
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