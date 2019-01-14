Türkiye Boks Federasyonu Başkan Adayı Suat Hekimoğlu Açıklaması

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına aday olan Hekimoğlu Trabzon Boks Kulübü Başkanı Suat Hekimoğlu, Türk boksunun dünyadaki marka değerini zirveye taşıma hedefi ile yola çıktıkları yolda, eski federasyon başkanı tarafından şahsına ithafen sosyal medyada yapılan açıklamaları zamansız ve...

Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına aday olan Hekimoğlu Trabzon Boks Kulübü Başkanı Suat Hekimoğlu, Türk boksunun dünyadaki marka değerini zirveye taşıma hedefi ile yola çıktıkları yolda, eski federasyon başkanı tarafından şahsına ithafen sosyal medyada yapılan açıklamaları zamansız ve mesnetsiz bulduğunu söyledi.



Önümüzdeki günlerde seçimleri yapılacak olan Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına aday olan Hekimoğlu Trabzon Boks Kulübü Başkanı Suat Hekimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Hekimoğlu Trabzon Boks Kulübü Başkanı olarak Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığına, yaptığı geniş istişareler sonrasında aday olmaya karar verdiğini belirterek, "İlerleyen günlerde yapacak olduğum geniş katılımlı bir toplantıyla projelerimi kamuoyuna aktararak adaylığımı resmen açıklayacağım. Bizler demokrasi kültüründen gelmiş, hakkı ve hakkaniyeti kendine destur edinmiş insanlar olarak, seçimlerde şahısların değil projelerin yarışacağına inanıyoruz. Böyle önemli bir kurumda yapacak olduğumuz hizmetlerin ufuk genişliği, inandırıcılığı ve netice elde edilebilirliği bizleri o makama layık görecek olan insanların beyin süzgecinden geçecektir. Delegelerimizin verecek olduğu kararda, sandıktan çıkacak olan sonuçlarla değer bulacaktır. Seçimlerin tabiatı gereği, bunları büyük bir doğallık içinde karşılamaktayım. Yalnız eski Boks Federasyonu başkanının şahsıma ithafen sosyal medyadan yaptığı açıklamaları gerçek dışı olduğu kadar incitici bulduğumu belirtmek isterim. Kendisi hakkında basında çıkan haberleri kimlerin yaptırdığını bilmesine karşın, sanki bizler tarafından basına servis edilmiş gibi aktarması, büyük bir üzüntü içinde ifade etmeliyim ki algı operasyonu oluşturmaktan öte bir çaba değildir. Çok uzun yıllardır, Trabzon ve Türk Boksuna gerek ülke gerekse de yurt dışında önemli şampiyonluklar kazandırmış, Boks Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği yapmış bir camianın başkanına 'daha dün bir, bugün iki' ifadesi kullanmak, bilgisizlikten öte yok sayma gayretidir. Bu tarz ve üslubun ne şahsına, ne Türk boksörüne hiçbir yarar sağlamayacağını bir kez daha ifade ediyor, seçim sürecinde kişilerin değil projelerin yarışması görüşünü sonuna kadar savunacağımın, tüm kamuoyunca bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ukrayna'nın Türkiye'den İHA Almasıyla İlgili Rusya'dan Açıklama Geldi

Trump: Suriye'de Kürtleri Vurursa, Türkiye'yi Ekonomik Yıkıma Uğratırız

Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'yi Tehdit Eden Trump'a, Erdoğan'ın 3,5 Yıl Önceki Twitter Paylaşımıyla Cevap Verdi