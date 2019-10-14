Son Dakika Haberleri: Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Başarılar tesadüfi değil"
Son Dakika Spor Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: 'Başarılar tesadüfi değil'

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç: "Başarılar tesadüfi değil"

1 saat önce

Gözgeç, AA muhabirine, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç:

Gözgeç, AA muhabirine, Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Kafileyle Rusya'ya gittiğini ancak yakınının rahatsızlığı nedeniyle finaller öncesi Türkiye'ye döndüğünü anlatan Gözgeç, "Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 1 altın ve 2 gümüş madalya kazandık. Dünya Şampiyonası'nda üç sporcumuzun final müsabakasına çıkması gerçekten çok önemli. Sporcularımız önemli bir başarıya imza attı." ifadelerini kullandı.


Gözgeç, dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli ve gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu'nun henüz 20'li yaşların başında olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:


"Bunlar bizim altyapıdan gelen şampiyon sporcularımız. Büyükler kategorisinde ikinci yılları. Buse Naz Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda altın


madalya aldı. Aynı zamanda şampiyonanın en teknik boksörü seçildi. Ardından Avrupa Şampiyonası'nda yine altın madalya kazandı. Busenaz Sürmeneli, son Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya aldı, alt yaş gruplarında Avrupa ve dünya şampiyonlukları var. Başarılarda bir süreklilik var, bu çok önemli. Bu başarılar tesadüfi değil, sistemli çalışmanın, altyapıya yapılan yatırımların sonucu."


Olimpiyatlar öncesi umutlar arttı


Eyüp Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları elemelerine yoğunlaşacaklarının altını çizdi.


Gelecek yıl martta Avrupa, mayıs ayında da dünya kıta olimpiyat elemelerinin yapılacağını dile getiren Gözgeç, "Birinci hedefimiz olimpiyatlara kota almak. Kota müsabakaları için var gücümüzle çalışacağız. Sürekli turnuva ve kamplar olacak." diye konuştu.


Gözgeç, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na ilişkin "Dünya Şampiyonası'ndaki sonuçlar umutlarımızı artırdı. Artık madalya almamızın zamanı geldi." değerlendirmesini yaptı.


Erkek Boks Milli Takımı'nın da genç sporculardan oluştuğuna değinen Gözgeç, "Sayın Bakanımıza da arz etmiştim, bir sporcumuz 23, diğerleri ise 21 yaşında. Takımımız olduğu gibi genç sporculardan oluşuyor. Bunlar, TOHM'dan yetişen sporcular, yeni büyükler kategorisine geçtiler. Bunları 2024, 2028 olimpiyatlarının da takımı gibi düşünmek lazım." şeklinde görüş belirtti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür eden


Gözgeç, şunları kaydetti:


"Sayın Bakanımız bizimle çok ilgileniyor. Genel müdürlükteki bütün teşkilatımız bizimle yakında ilgileniyor. Cumhurbaşkanımız zaten sporun içinden geliyor. Sporu seven her an arayan soran bir devlet başkanımız var. Suriye sınırında terörle mücadele ediyoruz. Bu arada bizi yine unutmuyorlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Bu tabii moral, motivasyon işi. Basın ne kadar desteklerse sporcularımız, o kadar onore oluyorlar. Futbolun dışında da bir dünya var."

Türkiye, Avrupa, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:12 
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