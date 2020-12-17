Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Gözgeç, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi 'Fındık' " fotoğrafını beğenen Eyüp Gözgeç, spor kategorisinde ise Okan Coşkun'un " Futbol özlemi" fotoğrafı için oy kullandı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gözgeç, haber kategorisinden Bestami Bodruk'un çektiği " Diyarbakır anneleri" fotoğrafını seçti.

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