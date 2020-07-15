Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 15 Temmuz mesajı

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Eyüp Gözgeç, yaptığı yazılı açıklamada, "15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde kahramanca destan yazan, demokrasi ve insan haklarına sahip çıkan milletimizi bir kez daha kutluyorum. Hain terör örgütünün bağımsızlığımıza ve demokrasimize yapmış olduğu saldırıya milletimiz tanklara ve mermilere karşı göğüsünü siper ederek dur demiştir. Milletimizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kazandığı bu kahramanca zafer asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Darbenin 4. yılında şehit ve gazileri andığını belirten Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonunun bugün Ankara Kocatepe Camisi'nde öğle namazına müteakiben okutacağı Kur'an-ı Kerim tilavetine halkı davet etti.

Eyüp Gözgeç, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 10:29 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 15 Temmuz mesajı - Son Dakika Spor

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