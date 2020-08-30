Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

"Bizlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'ü ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur