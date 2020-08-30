Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Gözgeç, federasyonun internet sitesinde yayımlanan kutlama mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bizlere 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ordumuzun tüm mensuplarını rahmet ve şükranla yad ediyor, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 12:13 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'ten 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı - Son Dakika Spor