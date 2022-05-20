Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Tarihi bir şampiyona oldu" - Son Dakika
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Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: "Tarihi bir şampiyona oldu"

20.05.2022 22:20

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarı alındığını söyledi.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda tarihi bir başarı alındığını söyledi.

Başkan Gözgeç, Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen ve Türkiye'nin 5 altın, 2 bronz madalya kazandığı organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Tarihi bir şampiyona oldu." diyen Gözgeç, "Türk boks tarihinde ilk defa böyle bir şampiyona yaşadık. Böyle bir mutluluk 100 yılda bir olur ancak bu burada bitmedi. Bu bir başlangıç. Çocuklarımız 10 yıllık bir emeğin sonucunda bu başarıya ulaştı. Yaklaşık 1 ay sonra Akdeniz Oyunları var. Ondan sonra hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları. Bu onun bir provasıydı. İnşallah buradaki madalya sayımızı Fransa'da da almak istiyorum. 45 milyon genci olan bir milletin bunu hak ettiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporcular ve yöneticileri teşvik ve takdir ederek desteklediğini dile getiren Eyüp Gözgeç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza selamlarımızı, saygılarımızı ve teşekkürlerimizi bildiriyorum. Spor Bakanımız ve teşkilatımız bizlere çok büyük destek verdi." diye konuştu.

Eyüp Gözgeç, şampiyonanın birçok ilke sahne olduğuna değinerek, "Madalyalarımız gerçek altın, gümüş ve bronz oldu. Ülkemize de bu yakışırdı. Güzel bir salonda ve atmosferde şampiyonayı bitiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tarihi bir şampiyona oldu
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tarihi bir şampiyona oldu
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tarihi bir şampiyona oldu
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Gözgeç: Tarihi bir şampiyona oldu
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Kaynak: AA

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