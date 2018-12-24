Son Dakika Haberleri: Türkiye Boks Federasyonu'nda Gözgeç Dönemi Sona Erdi

Türkiye Boks Federasyonu'nda Gözgeç Dönemi Sona Erdi

1 saat önce

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in 10 gün önce istifa ettiği ortaya çıktı.

Türkiye Boks Federasyonu'nda Gözgeç Dönemi Sona Erdi, System.String[]
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in 10 gün önce istifa ettiği ortaya çıktı.

Bir süredir Boks Federasyonu başkanlığı görevini yürüten Eyüp Gözgeç'in, belediye başkanı aday adaylığı için Türkiye Boks Federasyonu'ndan istifa ettiği öğrenildi.

Henüz nereye aday olduğu belli olmayan Gözgeç'in 10 gün önce istifasını Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ilettiği ortaya çıkarken, bu ayrılığın ardından Türkiye Boks Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:27 Kaynak: DHA

Eyüp Gözgeç, Türkiye, Spor
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