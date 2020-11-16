Türkiye Boks Federasyonu'ndan Lütfü Türkkan'a tepki - Son Dakika

Türkiye Boks Federasyonu'ndan Lütfü Türkkan'a tepki

16.11.2020 14:03
Türkiye Boks Federasyonu'ndan Lütfü Türkkan'a tepki, System.String[]

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kickboks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin" açıklaması üzerine Türkiye Boks Federasyonu, Türkkan'dan...

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı, "Horoz dövüşünü yasaklayan zihniyetin boks ve kickboks gibi spor adıyla insanların dövüşmesini halen serbest bırakmasını anlayan beri gelsin" açıklaması üzerine Türkiye Boks Federasyonu, Türkkan'dan özür beklediklerini duyurdu.

Konuyla ilgili Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kocaeli Milletvekili Sayın Lütfü Türkkan'ın Twitter üzerinden yaptığı talihsiz açıklama camiamızı derinden üzmüştür. Boks ve kick boks sporu ile horoz dövüşünü benzetme yaparak yaptığı talihsiz açıklama ile şanlı bayrağımızı göndere çektiren, Ay-Yıldızlı formasını kanının son damlasına kadar terleten bu ülkenin evlatlarını derinden yaralamıştır. Boks asil bir spordur. Boks ne demektir acaba biliyor mu? Boks 'Yumruk yemeden, yumruk atma sanatıdır'. Dünyada yapılan araştırmalarda boks sporu tehlike sıralamasında bir çok branştan hatta futboldan bile daha az tehlikeli bir spordur. İncelemeden, araştırmadan yapılan bu açıklama gerçekten talihsiz ve düşüncesizce yapılmış bir açıklamadır. Boks Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından tanınmış, Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında kurulan, Resmi Spor Federasyonları içerisinde bulunan Türkiye Boks Federasyonu tarafından temsil edilen bir branş olarak, ülke sporumuza Olimpiyat Oyunlarında madalya kazandıran az sayıda spor branşından birisidir. Boks; ülkemizi uluslararası arenada Avrupa, dünya şampiyonaları ile tüm uluslararası organizasyonlarda gururla temsil eden ve en çok madalya kazandıran branşlardan birisidir. Yapılan bu açıklama, ülkemizi her alanda başarı ile temsil eden, Ay-Yıldızlı formasını gururla taşıyan, şanlı bayrağımızı göndere çektiren ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleten asil sporcularımıza hakaret etmekten başka bir şey değildir. Ülkemizde binlerce kulüp, yüzbinlerce sporcu, antrenör, hakem, idareci bu sporla uğraşarak, geçimini sağlarken ve Ay-Yıldızlı bayrağımızı her alanda göndere çektirme mücadelesi verirken, bir Milletvekili olarak onlara destek olmak yerine hakaret etmek hangi akla ve mantığa sığar anlaşılamamıştır. Sayın Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bu büyük camiaya sarf ettiği sözler amacını aşmıştır. Yaptığı yanlışı düzeltmesini ve başta boks ve kick boks olmak üzere tüm spor camiasından özür dilemesini talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - İSTANBUL

Lütfü Türkkan, İYİ Parti, Türkiye, Boks, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Boks Federasyonu'ndan Lütfü Türkkan'a tepki - Son Dakika Spor


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