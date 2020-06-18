Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı çevrim içi yapıldı

Türkiye Boks Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi gerçekleşen toplantıya başkan Eyüp Gözgeç, başkan vekili Hasan Kartal ile yönetim kurulu üyeleri evlerinden katıldı.

Genel durum değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, mart ayında Londra'da düzenlenen Avrupa kota müsabakalarında gelişen süreç değerlendirildi.

Toplantıda gelecek seneye ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için yapılacak çalışma ve hedefler de konuşuldu.